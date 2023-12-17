В таможне ФРГ предупредили о возможной конфискации рождественских подарков из РФ

«Вследствие этого ввоз множества товаров различного характера из России запрещен. Под него попадают и товары, которые могут иметь типичное содержание подарочных посылок, например, целлюлозу и бумагу, дерево и изделия из древесины, камни и драгоценные металлы, сигареты, пластмассы и химические изделия, включая такие готовые химические изделия, как косметика», – цитирует сообщение агентство.



Также в таможне напомнили о том, что товары, которые подпадают под санкции, даже при условии частной пересылки подлежат изъятию.

Ранее стало известно, что власти Австрии сняли вето с 12-го пакета санкций в отношении России со стороны Евросоюза в обмен на исключение банковской группы Raiffeisen из черного списка Украины, рассказывает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





