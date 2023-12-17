В таможне ФРГ предупредили о возможной конфискации рождественских подарков из РФ

Немецкая таможня предупредила, что может конфисковать рождественские подарки, из России из-за необходимости соблюдения западных санкций, передает ТАСС.

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«Вследствие этого ввоз множества товаров различного характера из России запрещен. Под него попадают и товары, которые могут иметь типичное содержание подарочных посылок, например, целлюлозу и бумагу, дерево и изделия из древесины, камни и драгоценные металлы, сигареты, пластмассы и химические изделия, включая такие готовые химические изделия, как косметика», – цитирует сообщение агентство.

Также в таможне напомнили о том, что товары, которые подпадают под санкции, даже при условии частной пересылки подлежат изъятию.

Ранее стало известно, что власти Австрии сняли вето с 12-го пакета санкций в отношении России со стороны Евросоюза в обмен на исключение банковской группы Raiffeisen из черного списка Украины, рассказывает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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