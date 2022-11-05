В Таиланде предложили Москве и Киеву площадку для мирных переговоров

Таиланд готов предоставить России и Украине площадку для мирных переговоров. Об этом заявил посол королевства в РФ Сасиват Вонгсинсават в интервью ТАСС.

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«Мы готовы предоставить площадки для всех сторон конфликта, если они готовы к прямому диалогу для нахождения мирного решения украинского кризиса», — подчеркнул дипломат.

Как напомнил Вонгсинсават, в мае Камбоджа, Индонезия и Таиланд в совместном заявлении отметили готовность работать со партнерами и заинтересованными сторонами, чтобы укрепить центральную роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, авторитет и актуальность в поддержании стабильности в региональных и глобальных усилиях.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыТаиландРоссияУкраина
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