В Таиланде предложили Москве и Киеву площадку для мирных переговоров
Таиланд готов предоставить России и Украине площадку для мирных переговоров. Об этом заявил посол королевства в РФ Сасиват Вонгсинсават в интервью ТАСС.
«Мы готовы предоставить площадки для всех сторон конфликта, если они готовы к прямому диалогу для нахождения мирного решения украинского кризиса», — подчеркнул дипломат.
Как напомнил Вонгсинсават, в мае Камбоджа, Индонезия и Таиланд в совместном заявлении отметили готовность работать со партнерами и заинтересованными сторонами, чтобы укрепить центральную роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, авторитет и актуальность в поддержании стабильности в региональных и глобальных усилиях.
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