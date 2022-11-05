В Таиланде предложили Москве и Киеву площадку для мирных переговоров

«Мы готовы предоставить площадки для всех сторон конфликта, если они готовы к прямому диалогу для нахождения мирного решения украинского кризиса», — подчеркнул дипломат.

Как напомнил Вонгсинсават, в мае Камбоджа, Индонезия и Таиланд в совместном заявлении отметили готовность работать со партнерами и заинтересованными сторонами, чтобы укрепить центральную роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, авторитет и актуальность в поддержании стабильности в региональных и глобальных усилиях.

