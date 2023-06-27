В Стокгольме мужчина на самокате расстрелял двух человек

Не менее двух человек пострадали после стрельбы в шведском Стокгольме, сообщает SVT со ссылкой на полицейских.

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На северо-западе города получили ранения двое мужчин. Сообщается, что они были в сознании и могли говорить. Также отмечается, что инцидент произошел в северо-западном районе под названием Хусбю.

Преступник скрылся на электросамокате.

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ФОТО: РИА Новости
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