В Стокгольме мужчина на самокате расстрелял двух человек
27 июня 202321:34
Не менее двух человек пострадали после стрельбы в шведском Стокгольме, сообщает SVT со ссылкой на полицейских.
На северо-западе города получили ранения двое мужчин. Сообщается, что они были в сознании и могли говорить. Также отмечается, что инцидент произошел в северо-западном районе под названием Хусбю.
Преступник скрылся на электросамокате.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru