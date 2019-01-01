В мире

В Стамбуле начались протесты из-за отмены итогов выборов мэра

7 мая00:55

Жители многих районов Стамбула устроили «кастрюльный протест» в связи с решением Высшей избирательной комиссии отменить итоги выборов мэра, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, сообщает корреспондент РИА «Новости». Повторные выборы назначены на 23 июня.

Граждане Турции, живущие в различных частях Стамбула встретили решение ЦИК акциями протеста в виде стука по кастрюлям и сковородкам. Протестующих гудками поддерживают водители машин.

По сообщениям в социальных сетях, группа из нескольких сотен протестующих собралась в районе Бешикташа.

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ТЕГИ:Турция

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