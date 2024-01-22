В Стамбуле мужчина ранил ножом 11 человек
22 января 202419:03
Мужчина ранил по меньшей мере 11 человек, бродя по стамбульским улицам. Сейчас его разыскивает полиция, сообщает издание Hurriyet.
Мужчина гулял по улицам на западе года четыре часа, и без причины подходил к людям, нанося им ножом. Все пострадавшие госпитализированы, уточняют СМИ.
Один из пострадавших заявил, что мужчина бил ножом для резки хлеба. Преступник ударил его ножом в ногу и ушел.
Ранее в Подмосковье на ж/д станции рецидивист напал с ножом на пассажира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru