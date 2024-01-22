В Стамбуле мужчина ранил ножом 11 человек

Мужчина гулял по улицам на западе года четыре часа, и без причины подходил к людям, нанося им ножом. Все пострадавшие госпитализированы, уточняют СМИ.

Один из пострадавших заявил, что мужчина бил ножом для резки хлеба. Преступник ударил его ножом в ногу и ушел.

Ранее в Подмосковье на ж/д станции рецидивист напал с ножом на пассажира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

