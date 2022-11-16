В США заявили о задержании судна, якобы перевозившего взрывчатку из Ирана
Судно, которое якобы перевозило из Ирана в Йемен взрывчатые вещества, задержали в Оманском заливе. Об этом сообщает Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США.
«8 ноября силы СЕНТКОМ перехватили в Оманском заливе судно, прибывшее из Ирана, которое перевозило в Йемен огромное количество взрывчатых веществ», — говорится в сообщении командования в Twitter.
По данным СЕНТКОМ, судно перевозило 163 тонны мочевинного удобрения, которое используется в том числе во взрывчатых веществах, и перхлората аммония, входящего в состав топлива для баллистических ракет.
Корабль был задержан и после обыска потоплен. Членов экипажа — граждан Йемена — передали властям.
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