В США заявили о задержании судна, якобы перевозившего взрывчатку из Ирана

Судно, которое якобы перевозило из Ирана в Йемен взрывчатые вещества, задержали в Оманском заливе. Об этом сообщает Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США.

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«8 ноября силы СЕНТКОМ перехватили в Оманском заливе судно, прибывшее из Ирана, которое перевозило в Йемен огромное количество взрывчатых веществ», — говорится в сообщении командования в Twitter.

По данным СЕНТКОМ, судно перевозило 163 тонны мочевинного удобрения, которое используется в том числе во взрывчатых веществах, и перхлората аммония, входящего в состав топлива для баллистических ракет.

Корабль был задержан и после обыска потоплен. Членов экипажа — граждан Йемена — передали властям.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЙеменИранКораблиСША
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