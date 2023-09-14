В США заявили о сложностях с отслеживанием финансирования украинских властей
Существуют сложности с отслеживанием финансирования, которое американские власти отправляют Киеву в качестве поддержки, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на главу агентства по международному развитию США Саманту Пауэр.
По ее словам, контролю мешает масштаб поступлений средств Киеву. Так из почти 71 миллиарда долларов общей помощи Вашингтона 20,5 миллиарда пошли в виде зарплат украинским бюджетникам через Всемирный банк.
Пауэр отметила, что агентству необходимо тщательней проводить исследования и анализ денежных средств.
Ранее стало известно, что сумма помощи США Украине превысила $100 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru