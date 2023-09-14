В США заявили о сложностях с отслеживанием финансирования украинских властей

По ее словам, контролю мешает масштаб поступлений средств Киеву. Так из почти 71 миллиарда долларов общей помощи Вашингтона 20,5 миллиарда пошли в виде зарплат украинским бюджетникам через Всемирный банк.

Пауэр отметила, что агентству необходимо тщательней проводить исследования и анализ денежных средств.

Ранее стало известно, что сумма помощи США Украине превысила $100 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

