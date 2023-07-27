В США заявили о риске полного уничтожения Львова
27 июля 202305:02
Власти Польши могут уничтожить Львов, сообщил в эфире YouTube-канала Redacted экс-советник главы американского Министерства обороны полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, это может произойти, как только США одобрят Варшаве операцию по захвату Западной Украины. «Я думаю, что Львов легко сравняют с землей», — отметил эксперт.
Ранее Макгрегор предрек полный разгром ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru