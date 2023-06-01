В США заявили, что Вашингтон не должен был вмешиваться в конфликт на Украине
США не следовало вмешиваться в конфликт на Украине, считает американский блогер и обозреватель Майрон Гейнс. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Valuetainment.
«США не должны были вмешиваться в конфликт на Украине. Люди не осознают, что Украина была частью СССР», — отметил эксперт.
Гейнс сравнил происходящее на Украине с теоретическим вторжением Китая в Мексику, пишет «Свободная пресса». По словам эксперта, американские силы появились бы в соседней стране на следующий же день, чтобы «выгнать этих китайцев», отмечает телеканал «360».
Журналист также указал, что США следовало бы сосредоточиться на собственных проблемах. Как отметил Гейнс, каждое государство должно действовать в интересах своей национальной безопасности.
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