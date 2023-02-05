В США заявили, что Вашингтон начал подготовку к поражению Зеленского

Руководство Соединенных Штатов знает о неизбежности поражения Киева и уже начало подготовку к такому сценарию внутри страны, сообщил в интервью YouTube каналу Dialogue works офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

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«Русские сейчас в процессе строительства мощного ударного кулака, против которого у Украины нет противодействия. <…> На данный момент мы столкнулись с серьезным вопросом. Как можно продолжать отправлять военную технику ВСУ, зная, что их победа невозможна? Все уже признают, что поражение Украины неизбежно», — сказал он.

Отмечается, что глава государства Джо Байден в курсе, что после разгрома армии Украины его администрации придется отвечать на очень сложный вопрос о том, как Москва победила в этом конфликте.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что передача Украине все более мощных вооружений — целенаправленная эскалация конфликта со стороны США.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСША
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