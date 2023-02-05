В США заявили, что Вашингтон начал подготовку к поражению Зеленского

«Русские сейчас в процессе строительства мощного ударного кулака, против которого у Украины нет противодействия. <…> На данный момент мы столкнулись с серьезным вопросом. Как можно продолжать отправлять военную технику ВСУ, зная, что их победа невозможна? Все уже признают, что поражение Украины неизбежно», — сказал он.

Отмечается, что глава государства Джо Байден в курсе, что после разгрома армии Украины его администрации придется отвечать на очень сложный вопрос о том, как Москва победила в этом конфликте.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что передача Украине все более мощных вооружений — целенаправленная эскалация конфликта со стороны США.

