В США заявили, что Вашингтон начал подготовку к поражению Зеленского
Руководство Соединенных Штатов знает о неизбежности поражения Киева и уже начало подготовку к такому сценарию внутри страны, сообщил в интервью YouTube каналу Dialogue works офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
«Русские сейчас в процессе строительства мощного ударного кулака, против которого у Украины нет противодействия. <…> На данный момент мы столкнулись с серьезным вопросом. Как можно продолжать отправлять военную технику ВСУ, зная, что их победа невозможна? Все уже признают, что поражение Украины неизбежно», — сказал он.
Отмечается, что глава государства Джо Байден в курсе, что после разгрома армии Украины его администрации придется отвечать на очень сложный вопрос о том, как Москва победила в этом конфликте.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что передача Украине все более мощных вооружений — целенаправленная эскалация конфликта со стороны США.
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