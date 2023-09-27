По его словам, риски возрастут через 2-3 месяца. Тогда конфликт может выйти за пределы Донецка, Луганска и Запорожья и распространится на Польшу и, возможно, Германию. Эксперт указал, что НАТО напрямую участвует в конфликте из-за поставок вооружения, которым совершаются атаки вглубь России.

Как сообщалось ранее, Германия и Франция пообещали Украине быстрое вступление в Европейский союз, если Киев поможет «свергнуть» нынешнее правительство Польши, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

