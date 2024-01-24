В США заявили, что передача F-16 Украине планируется в 2024 году
Цель Министерства обороны США состоит в том, чтобы Украина начала использовать американские истребители F-16 в 2024 году, сообщает издание Politico со ссылкой на помощника главы Минобороны Селесту Уолландер.
По ее словам, Запад продолжает решать вопрос передачи Киеву истребителей. В настоящее время несколько украинских пилотов проходят подготовку на базе ВВС в США.
Ранее представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинские военные боятся завозить американские истребители F-16 и ракеты ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Трамп лидирует на праймериз в Нью-Гэмпшире
- СМИ: сенаторы США потребовали у Байдена обоснований ударов по хуситам
- В США заявили, что передача F-16 Украине планируется в 2024 году
- СМИ: глава Пентагона Остин объявился в изможденном виде
- Волонтеры нашли на свалке гумпомощь для участников СВО
- В Швейцарии отказались высказываться о запрете Украины на переговоры
- В Улан-Баторе взорвался многотонный грузовик с газом
- После гибели Твикса РЖД запретило выбрасывать животных из поездов
- Лавров: США блокируют усилия ООН по остановке кровопролития в секторе Газа
- «Почта России» уволит набросившихся на клиентку в Брянской области сотрудниц
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru