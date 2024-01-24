В США заявили, что передача F-16 Украине планируется в 2024 году

Цель Министерства обороны США состоит в том, чтобы Украина начала использовать американские истребители F-16 в 2024 году, сообщает издание Politico со ссылкой на помощника главы Минобороны Селесту Уолландер.

На Украине признали сложности в обслуживании истребителей F-16

По ее словам, Запад продолжает решать вопрос передачи Киеву истребителей. В настоящее время несколько украинских пилотов проходят подготовку на базе ВВС в США.

Ранее представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинские военные боятся завозить американские истребители F-16 и ракеты ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
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