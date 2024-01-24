В США заявили, что передача F-16 Украине планируется в 2024 году

Владимир Путин дал официальный старт Году семьи в России Сергей Лавров: США не заинтересованы в диалоге по урегулированию на Украине Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера Состоялся пресс-показ фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита»