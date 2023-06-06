В США заявили, что не хотят эскалации военных действий на Украине
Американская администрация не хочет обострения ситуации вокруг Украины, а также расширения географии военных действий, сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, такое развитие событий не отвечало бы ничьим интересам. Это не на пользу европейским союзникам и партнерам США, не на пользу российскому народу.
«Поэтому мы не хотим видеть эскалацию этой войны за пределы того, до чего она уже дошла, и это было нашим аргументом с самого начала», — отметил Кирби.
Подчеркивается, что Вашингтон не поддерживает и не поощряет атаки Вооруженных сил Украины на территорию РФ, признаваемую США.
При этом Кирби указал, что поставки Киеву средств противовоздушной обороны являются приоритетом для США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru