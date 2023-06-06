В США заявили, что не хотят эскалации военных действий на Украине

По его словам, такое развитие событий не отвечало бы ничьим интересам. Это не на пользу европейским союзникам и партнерам США, не на пользу российскому народу.

«Поэтому мы не хотим видеть эскалацию этой войны за пределы того, до чего она уже дошла, и это было нашим аргументом с самого начала», — отметил Кирби.

Подчеркивается, что Вашингтон не поддерживает и не поощряет атаки Вооруженных сил Украины на территорию РФ, признаваемую США.

При этом Кирби указал, что поставки Киеву средств противовоздушной обороны являются приоритетом для США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

