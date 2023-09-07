В США заявили, что конфликт вокруг Украины начало ЦРУ
7 сентября 202301:27
Консерваторы в Соединенных Штатах выразили уверенность, что Москва не хотела вооруженного конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.
Как заявил сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк, нынешние события в бывшей советской республике произошли из-за ЦРУ и МИ-6, которые свергли законных лидеров Украины в 2014 году.
Конфликт был навязан России. Большое количество консервативных американцев выступают в поддержку РФ в нынешнем конфликте, отметил Блэк.
Киев и ЕС стали проигравшими в украинском конфликте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru