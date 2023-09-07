Как заявил сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк, нынешние события в бывшей советской республике произошли из-за ЦРУ и МИ-6, которые свергли законных лидеров Украины в 2014 году.

Конфликт был навязан России. Большое количество консервативных американцев выступают в поддержку РФ в нынешнем конфликте, отметил Блэк.

Киев и ЕС стали проигравшими в украинском конфликте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

