В США заявили, что конфликт вокруг Украины начало ЦРУ

Консерваторы в Соединенных Штатах выразили уверенность, что Москва не хотела вооруженного конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.

Экс-советник ЦРУ Рикардс: Конфликт на Украине может продлиться до выборов в США

Как заявил сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк, нынешние события в бывшей советской республике произошли из-за ЦРУ и МИ-6, которые свергли законных лидеров Украины в 2014 году.

Конфликт был навязан России. Большое количество консервативных американцев выступают в поддержку РФ в нынешнем конфликте, отметил Блэк.

Киев и ЕС стали проигравшими в украинском конфликте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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