В США заявили, что боеприпасы с объединенным ураном используются несколько десятилетий

Боеприпасы с обедненным ураном, которые Великобритания планирует поставить Украине, являются обычным вооружением и используются уже несколько десятилетий, сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Лондон предупредили о последствиях поставок Киеву снарядов с обедненным ураном

Он назвал опасения Москвы по поводу их применения «очередной подменой понятия». Кирби считает, что «...Россия просто не хочет, чтобы Украина продолжала выводить из строя ее танки». Политик указал, что Вашингтон не считает, что снаряды с обедненным ураном несут угрозу с точки зрения распространения радиации.

Ранее в Госдуме России предупредили о превращении Украины в выжженное поле после поставок боеприпасов с ураном.

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ФОТО: Джон Кирби, официальный представитель Госдепартамента. Фото с сайта defence.ru.
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