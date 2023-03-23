В США заявили, что боеприпасы с объединенным ураном используются несколько десятилетий

Он назвал опасения Москвы по поводу их применения «очередной подменой понятия». Кирби считает, что «...Россия просто не хочет, чтобы Украина продолжала выводить из строя ее танки». Политик указал, что Вашингтон не считает, что снаряды с обедненным ураном несут угрозу с точки зрения распространения радиации.

Ранее в Госдуме России предупредили о превращении Украины в выжженное поле после поставок боеприпасов с ураном.

