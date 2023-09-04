В США захотели использовать на Украине более $1 млрд российских активов

Министерство юстиции США добивается получения разрешения на использование попавших под международные санкции российских активов для нужд Украины. Об этом заявила заместитель генпрокурора Соединенных Штатов Лиза Монако в интервью CBS News.

Белый дом связал разморозку активов РФ с выплатой компенсации Украине

«Мы добиваемся от Конгресса разрешения использовать полученные средства на благо украинского народа», — указала Монако, говоря о судьбе замороженных активов РФ.

С конца февраля 2022 года Вашингтон арестовал активы РФ по всему миру на сумму более $1 млрд, отмечает телеканал «360».

Ранее советники по национальной безопасности США, Франции, Германии, Италии и Великобритании провели встречу в Соединенных Штатах. По ее итогам Белый дом заявил, что российские активы в пяти странах будут заморожены, пока Москва не возместит «причиненный ущерб» Киеву, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАУкраинаРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры