В США захотели использовать на Украине более $1 млрд российских активов
Министерство юстиции США добивается получения разрешения на использование попавших под международные санкции российских активов для нужд Украины. Об этом заявила заместитель генпрокурора Соединенных Штатов Лиза Монако в интервью CBS News.
«Мы добиваемся от Конгресса разрешения использовать полученные средства на благо украинского народа», — указала Монако, говоря о судьбе замороженных активов РФ.
С конца февраля 2022 года Вашингтон арестовал активы РФ по всему миру на сумму более $1 млрд, отмечает телеканал «360».
Ранее советники по национальной безопасности США, Франции, Германии, Италии и Великобритании провели встречу в Соединенных Штатах. По ее итогам Белый дом заявил, что российские активы в пяти странах будут заморожены, пока Москва не возместит «причиненный ущерб» Киеву, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru