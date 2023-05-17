Американское издание сообщило, что Великобритания и Украина начали совместную работу, направленную на ускорение получения западных военных самолетов.

Великобритания «обнимая Украину за плечи, ведет ее на убой», — написал Dez.

Читатель под ником The Impaler заявил, что не может дождаться, года «разжигатели войны Байден и Зеленский получат по заслугам».

США уже дали Киеву в пять раз больше, чем стоило, считает ArbyJay.

Hans Yolo написал, что британское правительство «вышло из-под контроля».

Ранее Белый дом подтвердил свое решение не поставлять Киеву F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

