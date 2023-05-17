В США высказались о поставках F-16 Украине
Читатели Breitbart назвали возможную поставку Киеву истребителей F-16 отправкой на убой.
Американское издание сообщило, что Великобритания и Украина начали совместную работу, направленную на ускорение получения западных военных самолетов.
Великобритания «обнимая Украину за плечи, ведет ее на убой», — написал Dez.
Читатель под ником The Impaler заявил, что не может дождаться, года «разжигатели войны Байден и Зеленский получат по заслугам».
США уже дали Киеву в пять раз больше, чем стоило, считает ArbyJay.
Hans Yolo написал, что британское правительство «вышло из-под контроля».
Ранее Белый дом подтвердил свое решение не поставлять Киеву F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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