В США установлен рекорд по количеству массовых убийств
С января по июнь 2023 года в США произошло рекордное количество массовых убийств. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Отмечается, что с 1 января по 30 июня произошло 28 массовых убийств. Почти все совершались с применением огнестрельного оружия.
По мнению экспертов, к увеличению количества массовых убийств привел рост числа огнестрельного оружия у граждан. Аналитики предположили, что ситуация будет ухудшаться.
Президент США Джо Байден в июне 2022 года подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия. Штаты получили право отказывать во владении пистолетами и винтовками лицам, признанным по решению суда опасными для общества, передает «Радиоточка НСН».
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