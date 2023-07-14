В США установлен рекорд по количеству массовых убийств

Отмечается, что с 1 января по 30 июня произошло 28 массовых убийств. Почти все совершались с применением огнестрельного оружия.

По мнению экспертов, к увеличению количества массовых убийств привел рост числа огнестрельного оружия у граждан. Аналитики предположили, что ситуация будет ухудшаться.

Президент США Джо Байден в июне 2022 года подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия. Штаты получили право отказывать во владении пистолетами и винтовками лицам, признанным по решению суда опасными для общества, передает «Радиоточка НСН».

