В США усомнились в подлинности попавших в Сеть документов Пентагона

Администрация Белого дома не исключает, что попавшие в интернет секретные материалы Пентагона по Украине являются подделкой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимных чиновников в Вашингтоне.

СМИ: утечка документов Пентагона раскрыла планы ВСУ по Артемовску

Документы могли сфальсифицировать, чтобы нанести ущерб национальной безопасности США, приводит агентство мнение неназванных спикеров.

В Вашингтоне подозревают, что файлы выложил в Сеть гражданин США. Следователи рассматривают несколько мотивов для утечки тайной информации.

«Глубина тем, затронутых в документах, которые касаются войны на Украине, Китая, Ближнего Востока и Африки, позволяет предположить, что утечка произошла от американца, а не от союзника», - пишет Reuters.

Газета The New York Times констатировала, что утечка секретных файлов посеяла сомнения в способности США хранить подобную информацию.

В документах описывается состояние украинской армии и планы по усилению ВСУ с помощью стран Запада, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:УкраинаПентагонБелый Дом

Горячие новости

Все новости

партнеры