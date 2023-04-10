В США усомнились в подлинности попавших в Сеть документов Пентагона
Администрация Белого дома не исключает, что попавшие в интернет секретные материалы Пентагона по Украине являются подделкой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимных чиновников в Вашингтоне.
Документы могли сфальсифицировать, чтобы нанести ущерб национальной безопасности США, приводит агентство мнение неназванных спикеров.
В Вашингтоне подозревают, что файлы выложил в Сеть гражданин США. Следователи рассматривают несколько мотивов для утечки тайной информации.
«Глубина тем, затронутых в документах, которые касаются войны на Украине, Китая, Ближнего Востока и Африки, позволяет предположить, что утечка произошла от американца, а не от союзника», - пишет Reuters.
Газета The New York Times констатировала, что утечка секретных файлов посеяла сомнения в способности США хранить подобную информацию.
В документах описывается состояние украинской армии и планы по усилению ВСУ с помощью стран Запада, сообщает «Радиоточка НСН».
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