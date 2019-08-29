В США удивились демонстрации Су-47 на МАКС

Удивительным посчитали американские СМИ показ российского истребителя Су-47 «Беркут» на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в подмосковном Жуковском.

Как пишет The Aviationist, перспективный палубный истребитель неожиданно выкатили на статическую стоянку для демонстрации, которая, к слову, произошла впервые для широкой публики с 2007 года.

Popular Mechanics отмечает, что Су-47 является одним из самых необычных истребителей в мире. Его главной особенностью считается крыло обратной стреловидности, которое улучшает управляемость самолета на малых скоростях.

«Демонстрация Су-47 любопытна. Почему после 12 лет Россия показывает самолет, который не привел ни к чему практическому? Москве следовало бы разместить свой новый Су-57 в центре внимания без отвлекающих факторов. Вполне вероятно, что некоторые Су-47, за исключением крыльев, вошли в Су-57, и, возможно, самолет демонстрируют как часть длинной дороги к новому российскому истребителю», — цитирует спецкор НСН публикацию Popular Mechanics.

Напомним, Международный аэрокосмический салон открылся 27 августа. Его работа продлится до 1 сентября. По предварительным оценкам, МАКС-2019 посетит 500 тысяч человек.

