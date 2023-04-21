В США спрогнозировали сроки контрнаступления украинской армии

ВСУ начнут контрнаступление на очень узком участке южного фронта в течение нескольких недель. Об этом заявил экс-генерал армии США Бен Ходжес, сообщило издание Deutsche Welle.

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По мнению эксперта, ключевыми задачами украинских войск являются разрушение обороны российских войск, выход к побережью Азовского моря, а также перекрытие сухопутного коридора и изоляция Крымского полуострова.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные не смогут в ближайшее время осуществить полномасштабные наступательные действия из-за погоды. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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