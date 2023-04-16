В США сошел с рельсов поезд, перевозивший опасные материалы
16 апреля 202301:17
В Соединенных Штатах грузовой поезд сошел с рельсов, сообщает ТАСС.
Это произошло у населенного пункта Роквуд в штате Мэн. Он перевозил опасные материалы.
После схода поезд загорелся. О пострадавших и типе материалов, которые перевозил состав, не сообщается.
Ранее пассажирский поезд сошел с рельсов в Нидерландах, в результате один человек погиб, около 30 пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru