В США сошел с рельсов поезд, перевозивший опасные материалы

В Соединенных Штатах грузовой поезд сошел с рельсов, сообщает ТАСС.

Четыре вагона грузового поезда из Белоруссии сошли с рельсов в Казахстане

Это произошло у населенного пункта Роквуд в штате Мэн. Он перевозил опасные материалы.

После схода поезд загорелся. О пострадавших и типе материалов, которые перевозил состав, не сообщается.

Ранее пассажирский поезд сошел с рельсов в Нидерландах, в результате один человек погиб, около 30 пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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