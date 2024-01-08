В США согласовали бюджет правительства на год в размере 1,6 триллиона долларов
8 января 202404:33
Общий бюджет американского правительства на 2024 год согласован, сообщает РИА Новости.
Его размер составляет около 1,6 триллиона долларов. Как сообщил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, из этой суммы 886 миллиардов долларов пойдут на оборону, 704 миллиарда — на необоронные расходы.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что американский Конгресс достиг соглашения о финансировании правительства, которое предотвратит шатдаун, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru