В США шесть человек получили ранения при стрельбе в Иллинойсе
31 августа 202317:19
В США в городе Пеория шесть человек получили ранения из-за стрельбы, которую устроил неизвестный мужчина, сообщает РИА Новости.
При этом, двое госпитализированы в тяжелом состоянии. По информации правоохранителей из шести пострадавших у пятерых огнестрельные ранения, у одного резанная рана.
Личность преступника пока не установлена.
Ранее президент США Джо Байден после стрельбы во Флориде призвал остановить идеологию «белого превосходства», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru