В США шесть человек получили ранения при стрельбе в Иллинойсе

В США в городе Пеория шесть человек получили ранения из-за стрельбы, которую устроил неизвестный мужчина, сообщает РИА Новости.

Четыре человека пострадали в результате стрельбы на школьном матче в США

При этом, двое госпитализированы в тяжелом состоянии. По информации правоохранителей из шести пострадавших у пятерых огнестрельные ранения, у одного резанная рана.

Личность преступника пока не установлена.

Ранее президент США Джо Байден после стрельбы во Флориде призвал остановить идеологию «белого превосходства», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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