В США разбился новейший самолет-«невидимка»

У побережья штата Южная Каролина в США военные ищут пропавший истребитель F-35B Lightning II, сообщает USA Today.

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Пилот успел катапультироваться, его госпитализировали. Самолет «невидимка» выполнял полет вместе с другим бортом, когда произошла непредвиденная ситуация.

Причины произошедшего выясняются.

Ранее в России создали новый стелс-материал для боевых самолетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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