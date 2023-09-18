В США разбился новейший самолет-«невидимка»
18 сентября 202306:20
У побережья штата Южная Каролина в США военные ищут пропавший истребитель F-35B Lightning II, сообщает USA Today.
Пилот успел катапультироваться, его госпитализировали. Самолет «невидимка» выполнял полет вместе с другим бортом, когда произошла непредвиденная ситуация.
Причины произошедшего выясняются.
Ранее в России создали новый стелс-материал для боевых самолетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru