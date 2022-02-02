В США рассказали об экстремальных «волнах жары» в Мировом океане

С 2014 года на более чем половине площади Мирового океана наблюдаются экстремально высокие температуры. Об этом сообщает журнал PLOS Climate со ссылкой на исследование ученых Океанариума залива Монтерей (США).

Они заявили, что этот период необходимо признать «точкой невозврата» для состояния океана.

Исследователями были проанализированы данные о температуре поверхности океана за последние 150 лет. Так, в конце 19 века температура только 2% вод Мирового океана была чрезвычайно высокой. А уже в 2019 году «волны жары» наблюдались на 57% поверхности океана.