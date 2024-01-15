В США рассказали о состоянии шефа Пентагона после операции

Министру обороны США Ллойду Остину, перенесшему операцию на простате, по-прежнему необходима помощь врачей, сообщил телеканалу CBS News официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

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По его словам, дата выписки шефа пентагона пока неизвестна.

Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.defense.gov / Chad McNeeley, DO
ТЕГИ:ПентагонСША

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