В США рассказали о слабых местах ЗРК Patriot
Америке стоит подготовиться к более серьезным ударам по зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) Patriot, находящимся в зоне спецоперации России на Украине, поскольку они стали магнитом для российского оружия. Об этом заявил автор портала The Drive Тайлер Роговэй, сообщило агентство РИА Новости.
По словам эксперта, радары ЗРК Patriot выдают мощную электромагнитную сигнатуру, ее можно легко обнаружить. Автор статьи полагает, что даже самая «шустрая» система Patriot достаточно статична, ей нужно некоторое время, чтобы переместиться из одной точки в другую.
Роговэй добавил, что массированная атака российских ракет может подавить работу ЗРК Patriot, комплекс нельзя назвать чудо-оружием, у которого нет недостатков и слабых мест.
Эксперт подчеркнул, что Россия обладает мощным оружием и десятилетиями трудилась над тем, чтобы победить вражескую систему ПРО.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности американской администрации Джон Кирби заявил, что Вашингтон может помочь Киеву отремонтировать подбитый Россией ЗРК Patriot. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru