В США раскрыли главную цель в отношении России

Невозможно достичь прекращения огня в украинском конфликте из-за того, что американские власти боятся потерпеть поражение в стремлении сменить власть в России, сообщил на YouTube-канале Judging Freedom бывший судья Верховного суда Нью-Джерси, колумнист Эндрю Наполитано.

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По его словам, глава США Джо Байден и глобалисты в Госдепе, среди которых Виктория Нуланд и Тони Блинкен, не хотят прекращения боев, так как это приведет к провалу их планов по смещению российского лидера Владимира Путина.

Ранее Наполитано заявил, что США фактически воюют против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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