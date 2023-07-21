В США раскрыли главную цель в отношении России
Невозможно достичь прекращения огня в украинском конфликте из-за того, что американские власти боятся потерпеть поражение в стремлении сменить власть в России, сообщил на YouTube-канале Judging Freedom бывший судья Верховного суда Нью-Джерси, колумнист Эндрю Наполитано.
По его словам, глава США Джо Байден и глобалисты в Госдепе, среди которых Виктория Нуланд и Тони Блинкен, не хотят прекращения боев, так как это приведет к провалу их планов по смещению российского лидера Владимира Путина.
Ранее Наполитано заявил, что США фактически воюют против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru