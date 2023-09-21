В США раскритиковали угрожавшего российским журналистам спикера-трансгендера ВСУ
Член Палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор-Грин, а также сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс раскритиковали американского спикера Вооруженных сил Украины трансгендера Сару Эштон-Чирилло, за призывы убивать российских журналистов, сообщает РИА Новости.
По словам Тейлор-Грин, Украине «нужен мирный договор, а не транс-пропагандист из ЦРУ». Вэнс заявил, что был шокирован, когда узнал, что Эштон-Чирилло – реальный человек, претендующий представлять ВСУ. По его словам, США вкладывают деньги в «вооруженные силы, угрожающие праву на свободу слова людей».
При этом Эштон-Чирилло заявила в соцсети X, что не угрожала убийством журналистам из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru