В США раскритиковали угрожавшего российским журналистам спикера-трансгендера ВСУ

По словам Тейлор-Грин, Украине «нужен мирный договор, а не транс-пропагандист из ЦРУ». Вэнс заявил, что был шокирован, когда узнал, что Эштон-Чирилло – реальный человек, претендующий представлять ВСУ. По его словам, США вкладывают деньги в «вооруженные силы, угрожающие праву на свободу слова людей».

При этом Эштон-Чирилло заявила в соцсети X, что не угрожала убийством журналистам из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

