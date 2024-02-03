В США произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировали в штате Оклахома в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

В Бразилии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5

Подземные толчки произошли в 05:24 по времени UTC (08:24 мск) в 70 км к востоку-северо-востоку от столицы штата Оклахома-Сити. Очаг землетрясения располагался на глубине 8 километров.

Ранее толчки магнитудой 6,5 зафиксировали на территории Бразилии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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