В США произошло землетрясение магнитудой 5,5
3 февраля 202408:59
Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировали в штате Оклахома в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки произошли в 05:24 по времени UTC (08:24 мск) в 70 км к востоку-северо-востоку от столицы штата Оклахома-Сити. Очаг землетрясения располагался на глубине 8 километров.
Ранее толчки магнитудой 6,5 зафиксировали на территории Бразилии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru