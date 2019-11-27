В США призвали власти смириться с российским Крымом

Во-первых, по его мнению, не стоит забывать от исторической общности Крыма и России. По его словам, «русские заплатили кровью за Крым» во время Второй мировой войны, а также Крымской войны. Кроме того, на полуострове находится военно-морская база России, начиная с постсоветского периода, напомнил профессор, отмечает РЕН ТВ.

«Есть масса причин, почему внешнеполитическому ведомству США пора, как дипломатично выразился [исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома] Мик Малвейни, „смириться“ насчет черноморского полуострова», — цитирует профессора Ura.ru.

В заключение он отмечает, что санкции из-за принадлежности полуострова наносят существенный урон странам Европы, а «мир уже устал» от Крымского вопроса.

