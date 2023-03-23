В США призвали убедить Украину «продать» России новые регионы

США необходимо убедить Киев дать согласие на вхождение новых регионов в состав России в обмен на финансовую компенсацию. Об этом написал экс-советник по оборонной политике при Пентагоне и сенате США Марио Лойола в материале для The Atlantic.

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«США должны побудить Украину продать россиянам территорию <…> в обмен на крупную сумму, включая репарации», — считает Лойола.

Как отметил бывший советник, таким способом были улажены многие конфликты. В этом случае Украина стала бы более «политически стабильной» и получила бы больше шансов на вступление в Евросоюз и, возможно, в НАТО, пишет Ura.ru.

По мнению Лойолы, при отказе от такого сценария возможно одностороннее прекращение боевых действий, подкрепленное угрозой применения ядерного оружия при продолжении огня. Кроме того, в этом случае Россия еще больше сблизится с Китаем, что разрушит гегемонию США, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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