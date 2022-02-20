В США пригрозили Москве совместными с Германией мерами против «СП-2»
Вашингтон и Берлин могут выдвинуть единый ответ по российскому проекту «Северный поток — 2» на «агрессию» Москвы по отношению к Киеву, сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена.
По словам главы американской дипломатии, позиция США по газопроводу «Северный поток – 2» «давно известна». Как отметил дипломат, канцлер Германии Олаф Шольц на вопрос о трубопроводе сказал ему о «сильном, едином ответе».
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что странам Запада следует быть едиными и найти альтернативу российскому газу. «Нам необходимо найти альтернативные источники энергии», — подчеркнул Джонсон.
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