В США пригрозили Москве совместными с Германией мерами против «СП-2»

По словам главы американской дипломатии, позиция США по газопроводу «Северный поток – 2» «давно известна». Как отметил дипломат, канцлер Германии Олаф Шольц на вопрос о трубопроводе сказал ему о «сильном, едином ответе».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что странам Запада следует быть едиными и найти альтернативу российскому газу. «Нам необходимо найти альтернативные источники энергии», — подчеркнул Джонсон.

