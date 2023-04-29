В США предупредили Киев о последствиях попытки нападения на Москву
Киеву грозило бы разрушение в случае удара украинских сил по Москве. Об этом заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.
В интервью журналисту Стивену Гарднеру военный в отставке рассказал о последствиях возможной атаки на российскую столицу. По словам Риттера, США и все, кто имеет отношение к ситуации на Украине, пытаются донести до Киева: в случае нападения на Москву «начнется настоящая война, и вы все умрете».
Экс-разведчик подчеркнул, что при таком сценарии президенту Украины Владимиру Зеленскому грозила бы гибель в течение пары недель.
Ранее издание Spectator сообщило, что США опасаются эскалации из-за участившихся ударов Украины вглубь России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru