В США предупредили Киев о последствиях попытки нападения на Москву

В интервью журналисту Стивену Гарднеру военный в отставке рассказал о последствиях возможной атаки на российскую столицу. По словам Риттера, США и все, кто имеет отношение к ситуации на Украине, пытаются донести до Киева: в случае нападения на Москву «начнется настоящая война, и вы все умрете».

Экс-разведчик подчеркнул, что при таком сценарии президенту Украины Владимиру Зеленскому грозила бы гибель в течение пары недель.

Ранее издание Spectator сообщило, что США опасаются эскалации из-за участившихся ударов Украины вглубь России.

