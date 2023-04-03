В США предрекли выход России к польской границе при отказе США помогать Украине

По словам журналистки, если Вашингтон откажется от помощи Киеву, Россия будет граничить с Польшей — страной НАТО.

В свою очередь Марджори Тейлор Грин отметила, что Украина не член Североатлантического альянса и не 51-й штат США. По ее словам, Америка не может ввязаться в «еще одну чужую войну». Конгрессвумен призвала добиваться мира, а не продолжать оплачивать конфликт.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби предположил, что на этой неделе США объявят о новом пакете военной помощи Украине.

