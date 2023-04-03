В США предрекли выход России к польской границе при отказе США помогать Украине
Россия выйдет к польской границе, если США откажутся помогать Украине. Об этом заявила ведущая телешоу 60 Minutes Лесли Шталь в интервью с членом палаты представителей конгресса США.
По словам журналистки, если Вашингтон откажется от помощи Киеву, Россия будет граничить с Польшей — страной НАТО.
В свою очередь Марджори Тейлор Грин отметила, что Украина не член Североатлантического альянса и не 51-й штат США. По ее словам, Америка не может ввязаться в «еще одну чужую войну». Конгрессвумен призвала добиваться мира, а не продолжать оплачивать конфликт.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби предположил, что на этой неделе США объявят о новом пакете военной помощи Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru