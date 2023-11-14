В США правозащитники подали в суд на Байдена из-за помощи Израилю

Американский центр конституционных прав и прав человека от имени палестинцев подал в суд на президента США Джо Байдена, госсекретаря страны Энтони Блинкена и главу Пентагона Ллойда Остина за оказание помощи Израилю. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

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В центре отметили, что Вашингтон способствовал развитию геноцида в секторе Газа за счет поставок оружия и дипломатического прикрытия Тель-Авива. По данным правозащитников, США нарушили свои обязанности по предотвращению геноцида в мире.

«Байдену, Блинкену и Остину предъявлен иск ... за то, что они не смогли предотвратить разворачивающийся геноцид там, где у них есть влияние на Израиль», — заявили в организации.

К иску добавили заявление эксперта по правовым вопросам геноцида Уильяма Шабаса, назвавшего «признаками геноцида» особенности заявлений правительства Израиля и его действия в анклаве.

Ранее организация Human Rights Watch призвала расследовать как военные преступления повторяющиеся израильские удары по больницам в Газе, сообщает «Свободная пресса».

Между тем аналитики предположили, что поддержка Израиля навредит интересам Байдена на пути к выдвижению на второй президентский срок, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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