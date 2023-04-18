В США пожаловались, что не могут дозвониться до военных КНР
Власти КНР не отвечают на запросы Вашингтона о проведении разговора по военной линии, сообщил заместитель главы Министерства обороны США по политическим вопросам Колин Каль.
По его словам, «в КНР не берут трубку, когда мы звоним им». Отмечается, что если американские власти не предпримут превентивных шагов, то Пекин начнет попытки распространять свое влияние на мировой арене в ущерб Соединенным Штатам.
Ранее власти США обнаружили в Нью-Йорке секретное отделение полиции КНР. Его сотрудники постоянно жили в городе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru