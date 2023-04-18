В США пожаловались, что не могут дозвониться до военных КНР

Власти КНР не отвечают на запросы Вашингтона о проведении разговора по военной линии, сообщил заместитель главы Министерства обороны США по политическим вопросам Колин Каль.

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По его словам, «в КНР не берут трубку, когда мы звоним им». Отмечается, что если американские власти не предпримут превентивных шагов, то Пекин начнет попытки распространять свое влияние на мировой арене в ущерб Соединенным Штатам.

Ранее власти США обнаружили в Нью-Йорке секретное отделение полиции КНР. Его сотрудники постоянно жили в городе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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