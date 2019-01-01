В США показали, как Россия могла помочь Трампу стать президентом

Новое исследование ученых из Университета Теннесси показало, что приписываемое России вмешательство в американские президентские выборы 2016 года было тесно связано с ростом популярности Дональда Трампа как кандидата.

Как отмечает NBC News, исследование не доказывает, что «российское вмешательство» повлияло на исход президентских выборов в пользу Трампа. Однако ученым удалось установить, что повышенный уровень активности в соцсетях троллей и ботов якобы из российского «Агентства интернет-исследований» совпадал с прибавками в предвыборном рейтинге Дональда Трампа.

«Наши результаты показывают, что на неделях, когда российские тролли накапливали лайки и ретвиты в Твиттере, их активность надежно предвещала рост популярности для Трампа в соцопросах», — цитирует спецкор НСН руководителя исследовательской группы Дэмиана Рака.

По его словам, результаты исследования говорит о том, что активность «российских троллей» способствовала сдвигу общественного мнения в США в пользу Дональда Трампа, но говорить о том, что она повлияла на исход выборов, однозначно нельзя.

