В США отложат введение новых санкций против «Вагнера»
Американские власти намерены отложить введение очередных ограничительных мер в отношении российской частной военной компании «Вагнер», сообщает The Wall Street Journal.
Госдеп хотел ввести очередные санкции в отношении компании в связи с ее действиями в Африке 27 июня. Эти меры решено отложить на фоне сложившейся ситуации в России. Как отмечает издание, США не хотят, чтобы создавалось впечатление, что Вашингтон принимает чью-либо сторону в этом вопросе».
Источники газеты отметили, что отсрочка может сыграть на руку российскому лидеру Владимиру Путину.
Ранее Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в переговорах с Пригожиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru