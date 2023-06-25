В США отложат введение новых санкций против «Вагнера»

Госдеп хотел ввести очередные санкции в отношении компании в связи с ее действиями в Африке 27 июня. Эти меры решено отложить на фоне сложившейся ситуации в России. Как отмечает издание, США не хотят, чтобы создавалось впечатление, что Вашингтон принимает чью-либо сторону в этом вопросе».

Источники газеты отметили, что отсрочка может сыграть на руку российскому лидеру Владимиру Путину.

Ранее Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в переговорах с Пригожиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

