В США осудили запрос Байдена о новой помощи Киеву

По ее словам, пока пожилые американцы, получающие фиксированный доход, сводят концы с концами из-за инфляции, национальный долг достигает $32 триллионов. При этом рекордное количество граждан остается бездомными, и более 300 американцев умирают каждый день из-за неэффективной политики Байдена на границе.

Ранее Байден запросил у Конгресса средства на экстренную помощь Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

