В США осудили запрос Байдена о новой помощи Киеву
Член Палаты представителей от Республиканской партии штата Джорджия Марджори Тейлор Грин отреагировала в Twitter на инициативу американского лидера Джо Байдена о выделении новой помощи Киеву.
По ее словам, пока пожилые американцы, получающие фиксированный доход, сводят концы с концами из-за инфляции, национальный долг достигает $32 триллионов. При этом рекордное количество граждан остается бездомными, и более 300 американцев умирают каждый день из-за неэффективной политики Байдена на границе.
Ранее Байден запросил у Конгресса средства на экстренную помощь Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru