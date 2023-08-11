В США осудили запрос Байдена о новой помощи Киеву

Член Палаты представителей от Республиканской партии штата Джорджия Марджори Тейлор Грин отреагировала в Twitter на инициативу американского лидера Джо Байдена о выделении новой помощи Киеву.

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По ее словам, пока пожилые американцы, получающие фиксированный доход, сводят концы с концами из-за инфляции, национальный долг достигает $32 триллионов. При этом рекордное количество граждан остается бездомными, и более 300 американцев умирают каждый день из-за неэффективной политики Байдена на границе.

Ранее Байден запросил у Конгресса средства на экстренную помощь Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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