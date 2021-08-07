В США определили состав камней Стоунхенджа

Специалисты Брайтонского университета изучили фрагмент памятника, который высверлили сотрудники британской фирмы Van Moppes во время консервационных работ в 1958 году. Образец долгое время хранился в качестве сувенира на территории США. Но эксперты недавно смогли его исследовать и описать результаты в статье в журнале PLOS One.

Напомним, Стоунхендж, расположенный в британском Уилтшире, был построен примерно четыре тысячи лет назад. Наиболее тяжелые его камни весят 30-40 тонн. Окончательное предназначение комплекса до сих пор неизвестно. В древности, как показали исследования археологов, основные конструкции Стоунхенджа были перенесены из Уэльса в Уилтшир. Вероятнее всего, памятник транспортировали древние валлийцы, поскольку, как полагает археолог Майк Паркер-Пирсон из Университетского колледжа Лондона, он был «физическим воплощением предков».

