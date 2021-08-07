В США определили состав камней Стоунхенджа
Памятник всемирного наследия ЮНЕСКО Стоунхендж состоит из мельчайших частиц кварца, спрессованных как гигантский паззл. К такому выводу пришли исследователи из США. Особенный состав позволил Стоунхенжду противостоять внешним воздействиям на протяжении пяти тысяч лет, сообщает Planet Today.
Специалисты Брайтонского университета изучили фрагмент памятника, который высверлили сотрудники британской фирмы Van Moppes во время консервационных работ в 1958 году. Образец долгое время хранился в качестве сувенира на территории США. Но эксперты недавно смогли его исследовать и описать результаты в статье в журнале PLOS One.
Напомним, Стоунхендж, расположенный в британском Уилтшире, был построен примерно четыре тысячи лет назад. Наиболее тяжелые его камни весят 30-40 тонн. Окончательное предназначение комплекса до сих пор неизвестно. В древности, как показали исследования археологов, основные конструкции Стоунхенджа были перенесены из Уэльса в Уилтшир. Вероятнее всего, памятник транспортировали древние валлийцы, поскольку, как полагает археолог Майк Паркер-Пирсон из Университетского колледжа Лондона, он был «физическим воплощением предков».
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