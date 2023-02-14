В США назвали не новыми рекомендации американцам покинуть РФ

Опубликованные посольством США в России рекомендации американским гражданам покинуть Россию и воздержаться от дальнейших поездок действуют уже несколько месяцев, сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

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По его словам, они были повторены с некоторыми дополнениями. «Мы вновь опубликовали рекомендации с некоторыми дополнениями для лиц с двойным гражданством в связи с мобилизацией, в связи с особым режимом в пограничных областях с Украиной <...> и изменениями в российском законодательстве», — заявил дипломат.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, обращение посольства Соединенных Штатов в России к американским гражданам с призывом не посещать и покинуть РФ не стал новацией.

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ФОТО: НСН / Михаил Мустафаев
ТЕГИ:США
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