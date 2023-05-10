В США назвали Китай стратегическим вызовом для страны

Пекин является для Соединенных Штатов стратегическим вызовом и так останется в ближайшем будущем, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на ТАСС.

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Как заявил министр ВВС Фрэнк Кендалл, китайские власти вкладываются в модернизацию вооружения страны и «думают наперед».

При этом Кендалл отметил, что в Вашингтоне смотрят и на Россию, как на страну с ядерным оружием.

Ранее в Белом доме назвали дефолт США подарком России и Китаю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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