В США назвали Китай стратегическим вызовом для страны
10 мая 202300:27
Пекин является для Соединенных Штатов стратегическим вызовом и так останется в ближайшем будущем, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на ТАСС.
Китайское предупреждение. В Пекине возмутились планами ЕС ввести санкции против компаний КНР из-за РФ
Как заявил министр ВВС Фрэнк Кендалл, китайские власти вкладываются в модернизацию вооружения страны и «думают наперед».
При этом Кендалл отметил, что в Вашингтоне смотрят и на Россию, как на страну с ядерным оружием.
Ранее в Белом доме назвали дефолт США подарком России и Китаю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru