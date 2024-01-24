В США назвали «адекватным» запрос на $61 млрд в помощь Киеву

По его словам, запрос на помощь Украине должен рассматриваться в Конгрессе в нынешнем виде. Чиновник также прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, Вашингтон убежден в том, что в постконфликтном будущем Газы нет места ХАМАС.

Ранее в Сенате США заявили, что договоренности по границе и помощи Украине пока нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

