В США назвали «адекватным» запрос на $61 млрд в помощь Киеву
24 января 202400:01
Американская администрация считает «адекватным» запрос на 61 миллиард долларов в помощь Киеву, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление представителя Белого дома Джона Кирби.
По его словам, запрос на помощь Украине должен рассматриваться в Конгрессе в нынешнем виде. Чиновник также прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, Вашингтон убежден в том, что в постконфликтном будущем Газы нет места ХАМАС.
Ранее в Сенате США заявили, что договоренности по границе и помощи Украине пока нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД Палестины: Израиль должен вывести армию из Газы ради ее спасения
- В ОНК рассказали о питании Блиновской в СИЗО
- В США назвали «адекватным» запрос на $61 млрд в помощь Киеву
- В подмосковных Люберцах произошла драка со стрельбой
- Состоялся предпоказ фильма «Мастер и Маргарита»
- В работе YouTube в России произошел сбой
- Парламент Турции одобрил заявку на вступление Швеции в НАТО
- Мишустин отменил участие России в ЭКСПО-2025
- Reuters: Евросоюз не сможет конфисковать замороженные активы России
- В Белоруссии заявили о снижении числа провокаций со стороны Украины
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru