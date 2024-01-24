В США назвали «адекватным» запрос на $61 млрд в помощь Киеву

Американская администрация считает «адекватным» запрос на 61 миллиард долларов в помощь Киеву, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление представителя Белого дома Джона Кирби.

Байден: Вопрос дальнейшей помощи Украине упирается в меньшинство в Конгрессе

По его словам, запрос на помощь Украине должен рассматриваться в Конгрессе в нынешнем виде. Чиновник также прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, Вашингтон убежден в том, что в постконфликтном будущем Газы нет места ХАМАС.

Ранее в Сенате США заявили, что договоренности по границе и помощи Украине пока нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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