В США напророчили завершение конфликта на Украине на российских условиях

Российско-украинский конфликт завершится на условиях России. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл в ролике, доступном на YouTube.

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По его мнению, Польша может занять Западную Украину, в частности, Львов, а Россия освободит Киев.

Хинкл также предрек Украине потерю Одессы и Харькова, если украинская власть не решит остановить боевые действия.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что успешное выполнение задач спецоперации России на Украине остановит распространение неонацизма. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссияСША

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