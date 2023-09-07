В США напророчили завершение конфликта на Украине на российских условиях
Российско-украинский конфликт завершится на условиях России. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл в ролике, доступном на YouTube.
По его мнению, Польша может занять Западную Украину, в частности, Львов, а Россия освободит Киев.
Хинкл также предрек Украине потерю Одессы и Харькова, если украинская власть не решит остановить боевые действия.
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что успешное выполнение задач спецоперации России на Украине остановит распространение неонацизма. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Австрия отказалась выдавать Украине мужчин призывного возраста
- Депутат Рады обвинил Киев в желании отнять у Коломойского телеканал
- В России последний фильм Хаяо Миядзаки покажут под названием «Мальчик и птица»
- В США напророчили завершение конфликта на Украине на российских условиях
- В Курской области 9 человек отравились шаурмой
- Великобритания ввела санкции против 11 граждан РФ
- Из Москвы осенью могут запустить чартеры на Шпицберген
- Сальдо объявил 8 сентября нерабочим днем в Херсонской области из-за выборов
- Концерн Volkswagen решил закрыть испанскую марку Seat
- ВСУ обстреляли село Новопетровка Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru