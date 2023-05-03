В США намерены разработать беспилотные танки
США в будущем рассчитывают разработать беспилотные танки, сообщил Foreign Affairs председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил страны генерал Марк Милли.
Также, по его словам, Пентагон экспериментирует с беспилотными плавсредствами и летательными аппаратами. «В будущем вы увидите грузовики, танки и наземные средства, большая доля которых будут беспилотными», — сказал он.
Милли допустил, что в будущем военные США начнут применять технологии искусственного интеллекта и квантовых компьютеров, что окажет сильнейшее влияние на характер ведения боевых действий в будущем.
Также Милли рассказал о сроках завершения конфликта России и Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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