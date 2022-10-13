В США могут ограничить цену на российскую нефть 60 долларами за баррель

По ее словам, РФ давно готова была продавать нефть, а цена в 60 долларов за баррель приносит Москве прибыль. «Поэтому, разумеется, цена в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать нефть», — отметила министр.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, решение ЕС о потолке цен на российскую нефть может навредить всем участникам мирового рынка нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

