В США могут ограничить цену на российскую нефть 60 долларами за баррель

Западные страны должны попытаться установить предельную цену на нефть из России на уровне чуть более 60 долларов за баррель, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.

Экономист обозначил мотивы Греции и Кипра для введения потолка цен на нефть

По ее словам, РФ давно готова была продавать нефть, а цена в 60 долларов за баррель приносит Москве прибыль. «Поэтому, разумеется, цена в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать нефть», — отметила министр.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, решение ЕС о потолке цен на российскую нефть может навредить всем участникам мирового рынка нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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