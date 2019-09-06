В США Facebook подозревают в монополии

В США объявили о начале антимонопольного расследования в отношении Facebook. По сообщению ТАСС, расследование возглавит генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.



В официальном пресс-релизе на сайте генпрокурора говорится о том, что социальная сеть обязана выполнять условия законной конкуренции, в противном случае она может создать риски для пользователей.



Ранее стало известно, что в поле зрения антимонопольных ведомств попала деятельность таких корпораций, как Google, Apple и Amazon. Агенство Reuters утверждает, что в расследование вовлечены Федеральная торговая комиссия США и Министерство юстиции.

