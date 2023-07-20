В США девушка наняла киллера для убийства трехлетнего сына

Жительница Майами Жасмин Паэс пыталась нанять киллера на интернет-ресурсе. Она прислала фотографию и адрес ребенка. Сайт оказался подставным, его задача - выявлять людей, решившихся на заказ убийства.



Полиция вычислила IP-адрес компьютера, с которого был отправлен запрос. Приехав по адресу, сотрудники полиции провели разговор с бабушкой мальчика. Следователь прикинулся киллером, и связался с Паэс, которая была готова заплатить за устранение ребенка три тысячи долларов.

В итоге полиция задержала девушку. Ее обвинили в подстрекательстве к убийству. Сейча она находится в тюрьме, ребенок остался цел.

